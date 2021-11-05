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Общество / Здоровье

Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса

5 ноября 2021 года, 12:02

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов рекомендовал жителям Псковской области привиться от коронавируса для защиты не только своего здоровья, но и здоровья близких. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

По его словам, на больничных койках, особенно на реанимационных, оказываются именно непривитые от коронавируса псковичи. Владимир Чуланов отметил, что большинство из них, оказавшись в больнице, жалеют о том, что не вакцинировались.

«Я это слышу постоянно. К сожалению, человек осознает, что сделал ошибку и не привился своевременно на больничной койке. Нужно не допустить, чтобы это продолжалось», – подчеркнул главный инфекционист России.

Владимир Чуланов рекомендовал привиться от коронавируса любой российской вакциной, которая есть в наличии в псковских пунктах вакцинации. Так как все они прошли клинические исследования и доказали свою эффективность. Для прохождения вакцинации главный инфекционист РФ призвал выбрать один из праздничных дней.

Представители Росздравнадзора посетили Псковскую область 4 ноября по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Основной целью являлась организация практической и методической поддержки системы здравоохранения и медикам субъектов. В Псковской области сотрудники ведомства посетили детский и взрослый корпуса инфекционной больницы, посетили «красную зону» и пообщались с коллективом медучреждений.

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Комментарии

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Бабулечка
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