Главный инфекционист России призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов рекомендовал жителям Псковской области привиться от коронавируса для защиты не только своего здоровья, но и здоровья близких. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По его словам, на больничных койках, особенно на реанимационных, оказываются именно непривитые от коронавируса псковичи. Владимир Чуланов отметил, что большинство из них, оказавшись в больнице, жалеют о том, что не вакцинировались.

«Я это слышу постоянно. К сожалению, человек осознает, что сделал ошибку и не привился своевременно на больничной койке. Нужно не допустить, чтобы это продолжалось», – подчеркнул главный инфекционист России.

Владимир Чуланов рекомендовал привиться от коронавируса любой российской вакциной, которая есть в наличии в псковских пунктах вакцинации. Так как все они прошли клинические исследования и доказали свою эффективность. Для прохождения вакцинации главный инфекционист РФ призвал выбрать один из праздничных дней.

Представители Росздравнадзора посетили Псковскую область 4 ноября по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Основной целью являлась организация практической и методической поддержки системы здравоохранения и медикам субъектов. В Псковской области сотрудники ведомства посетили детский и взрослый корпуса инфекционной больницы, посетили «красную зону» и пообщались с коллективом медучреждений.