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Досуг / Погода

До 13 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 5 ноября

5 ноября 2021 года, 10:22

5 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До 13 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 5 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время прогнозируются небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный. Ближе к вечеру местами порывистый.

В Пскове облачная погода, днем небольшие дожди. Воздух в дневное время прогреется до +9…+11 градусов. Ночью похолодает до +3…+5 градусов.

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