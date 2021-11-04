Как проходит Большой этнографический диктант в Псковской области, рассказали в ПАИ

Как проходит «Большой этнографический диктант» в Псковской области и какие вопросы ждут его участников, рассказал корреспондент Псковского агентства информации в видеоматериале.

3 ноября Псковская область присоединились к «Большому этнографическому диктанту». В этом году акция проходит в онлайн-формате на сайте miretno.ru и длится с 3 по 7 ноября. Участникам акции за 45 минут предстоит пройти тест, включающий 20 вопросов из единой общефедеральной части. Еще 10 вопросов представляют собой региональный раздел, уникальный для каждого субъекта России. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, которые являются едиными для всех стран.