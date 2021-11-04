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Общество / Здоровье

Более 1,8 тысяч человек привились первым компонентом вакцины в Псковской области за 3 ноября

4 ноября 2021 года, 11:46

За минувшие сутки, 3 ноября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 тыс. 816 жителей Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего за время пандемии первую прививку сделали 213 тыс. 693 человек.

Более 1,8 тысяч человек привились первым компонентом вакцины в Псковской области за 3 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Вторым компонентом вакцины от коронавируса за прошедший день привились 1 тыс. 430 человек (всего 199 тыс. 649). Ревакцинацию прошли 342 жителя региона (всего 13 тыс. 876).

«Если с момента первой прививки прошло более полугода, задумайтесь о ревакцинации. Она обеспечит необходимый уровень защиты от тяжелого течения болезни», – подчеркнул глава региона.

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,8%.


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Комментарии

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Бабулечка
15:57 04.11.2021

Штаммы вируса ковида 19 ежемесячно мутируют, их названия придуманы на год вперёд, а прививка одна и та же на все-все штаммы. Сам вирус ковида 19 не выделен ни одной лабораторией мира,не пройдены доклинические испытания вакцин. В самых завакцинированных странах значительно повысилась смертность населения,-об этом вчера обоснованно рассказал и показал с помошью графиков на канале Царьград с Юрием Пронько профессор ,Д.М.Н. И.Гундаров, с участием и других экспертов. 3 окт.2021г.

Бабулечка
16:14 04.11.2021

Всем кто за или против вакцинации можно посмотреть видео-встречу известных / и не очень/ медиков России на канале Царьград с Юрием Пронько ,от 3 ноября 2021 года. Называется тема -"Вакцинация: За и против.Гундаров, Еделев, Редько,Крючков и Вы."

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