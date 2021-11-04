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Досуг / Погода

До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 4 октября

4 ноября 2021 года, 10:48

 4 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, ночью похолодает до+3...+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 4 октября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями . Днем существенных осадков не прогнозируется, ночью пройдут дожди. Ветер будет южных направлений умеренный. 

В Пскове днем температура будет от +8 до +10 градусов, ночью – от +4 до +6 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +9...+11 градусов, ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов.

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