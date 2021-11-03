Мальчик из знаменитого ролика Псковской филармонии получил билеты на балет

Мальчик по имени Тимур, который стал героем нашумевшего ролика Псковской областной филармонии, получил билеты на детский балет «Лебединое озеро» от ее директора Елизаветы Барышниковой. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

«Тимур, поздравляю тебя! Ты стал самым популярным мальчиком Пскова и поднял настроение большому количеству людей в такие сложные времена. И мы, в свою очередь, хотим тебе вручить пригласительные на балет для детей «Лебединое озеро», который состоится уже совсем скоро. Спасибо тебе за твой позитив и пакет со сменкой!» – обратилась Елизавета Барышникова к мальчику.

Ранее работники БКЗ Филармонии искали мальчика, ролик с которым набрал свыше 670 тыс. просмотров в их Instagram. В видео школьник идет под грустную музыку: в одной руке он тащит мешок со сменкой, в другой клиновый лист.

Когда же стала известна личность героя, Елизавет Барышникова пообещала вручить мальчику билеты на детский балет «Лебединое озеро».