До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 4 ноября

4 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5…+10 градусов и +2…+7 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
4 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5…+10 градусов и +2…+7 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью прогнозируются умеренные осадки. В дневное время ожидаются небольшие дожди.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.