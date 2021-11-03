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Досуг / Погода

До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 4 ноября

3 ноября 2021 года, 18:40

4 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5…+10 градусов и +2…+7 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 4 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью прогнозируются умеренные осадки. В дневное время ожидаются небольшие дожди.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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