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Общество / Образование

До 13 ноября в ПсковГУ продлено дистанционное обучение

3 ноября 2021 года, 17:16

Дистанционное обучение в ПсковГУ продлили еще на неделю – до 13 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

До 13 ноября в ПсковГУ продлено дистанционное обучение

Студенты продолжат обучение с применением дистанционных форм еще на одной неделе – с 8 по 13 ноября. Очные занятия в университете будут возобновлены только для студентов института инженерных наук, а также медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии.

С 25 октября студенты колледжей и университетов региона перешли на дистанционный формат работы в связи с ситуацией из-за коронавируса. Кроме того, на двухнедельные каникулы перешли и школы Псковской области. На этот период проездные билеты учащихся были заморожены.

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