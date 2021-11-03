До 13 ноября в ПсковГУ продлено дистанционное обучение

Дистанционное обучение в ПсковГУ продлили еще на неделю – до 13 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты продолжат обучение с применением дистанционных форм еще на одной неделе – с 8 по 13 ноября. Очные занятия в университете будут возобновлены только для студентов института инженерных наук, а также медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии.

С 25 октября студенты колледжей и университетов региона перешли на дистанционный формат работы в связи с ситуацией из-за коронавируса. Кроме того, на двухнедельные каникулы перешли и школы Псковской области. На этот период проездные билеты учащихся были заморожены.