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Общество

Немаркированные алкоголь и сигареты обнаружили псковские таможенники в одном из печорских магазинов

3 ноября 2021 года, 16:49

В одном из магазинов города Печоры сотрудниками Псковской таможни была остановлена реализация алкогольной и табачной продукции с отсутствующими акцизными марками РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Немаркированные алкоголь и сигареты обнаружили псковские таможенники в одном из печорских магазинов

Фото: Дарья Хваткова

542 пачки табачной продукции с акцизными марками Белоруссии и 21 бутылка алкоголя без специальных маркировок были обнаружены при проведении проверочных мероприятий в магазине розничной торговли в городе Печоры.

Сигареты были изъяты и направлены в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия дальнейших решений по административному производству. Алкогольная продукция была изъята сотрудниками территориального подразделения МВД России.

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