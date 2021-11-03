Дефицит ртутных термометров наблюдается в псковских аптеках

В псковских аптеках наблюдается дефицит ртутных термометров. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Обзвон восьми сетевых аптек города Пскова показал, что продажа ртутных градусников ведется лишь в одной, где их можно приобрести за 427 рублей.

Как отметили в одной из аптек, ртутные термометры можно купить по цене в 150 рублей и выше, однако на данный момент их нет в наличии. «Заказы ртутных термометров временно недоступны. Возможно, поступление товара будет позже», – уточнили в аптеке.

В другой аптеке сообщили, что от фармацевтов не зависят поставки ртутных градусников, иногда же термометры присылают в Псков с петербургского склада. Стоимость такого градусника составляет примерно 300 рублей.

По словам остальных аптек, ртутные градусники и вовсе больше не выпускают. Вместо них фармацевты предлагали приобрести гелиевые безртутные термометры. Внешне такой градусник ничем не отличается от ртутного, однако же он более безопасен, так как имеет другой сплав. Их цена в аптеках варьируется от 280 до 300 рублей.

Электронные медицинские термометры же, по словам фармацевтов, были в наличии в каждой из сетевых аптек. Приобрести их можно по цене от 170 до 250 рублей.

Рост цен на градусники в российских аптеках на 7-8% был зафиксирован в ноябре 2020 года. В 27 регионах они подорожали на 8% и более. В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что на рост цен на ртутные термометры повлиял повышенный спрос в условиях пандемии коронавируса и отказ от производства дешевых градусников.

В Пскове цены на ртутные градусники с начала пандемии в некоторых аптеках выросли в 7 раз. Ранее, в марте 2020 года, данные термометры можно было приобрести в городских аптеках за 60-80 рублей.