25 ноября в Пскове пройдет юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра

25 ноября в 19:00 в большом концертном зале филармонии пройдет концерт, посвященный 25-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Симфоническая музыка в исполнении собственного оркестра звучит в Пскове с 1996-го года. За это время им были поставлены множество опер, музыкальных программ, а также осуществлялось сотрудничество с солистами музыкальных филармоний и театров. Губернаторский симфонический оркестр побывал на гастролях в Эстонии, Латвии, Финляндии, Новгороде, Смольном соборе и Капелле Санкт-Петербурга.

Несмотря на тяжелые условия в период пандемии, работа в юбилейный год у оркестра под руководством главного дирижера Николая Хондзинского проходила достаточно активно: музыкальный коллектив принимал участие и в фестивалях на открытом воздухе «Музыка на воде», «На страже», и в балетных и оперных постановках, и в open air концертах «Лавандовая ночь» и «Золото Вены».

Идея юбилейного концерта, который пройдет БКЗ Псковской филармонии, пока держится в тайне. Однако организаторы обещают восхитить, удивить и порадовать публику, которая посетит праздничное мероприятие. В рамках концерта слушателей ожидает незабываемая встреча с «Музыкой», которая оставит яркое впечатление в сердцах поклонников.

Праздничное мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатели данной карты смогут приобрести по ней только один билет на один концерт.

Посещение концерта для жителей Псковской области старше 18 лет возможно при наличии QR-кода/документа, подтверждающего завершение вакцинации от коронавируса, или документа со сведениями о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 6 месяцев, предшествующих мероприятию.