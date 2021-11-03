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Общество

Борис Елкин пообещал заняться решением проблемы общественных туалетов в Пскове

3 ноября 2021 года, 13:34

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин пообещал заняться решением проблемы общественных туалетов. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Instagram 3 ноября.

Один из жителей города задал в рамках прямого эфира вопрос об установке туалета в сквере на четырёх углах. Борис Елкин отметил, что это проблема не только данного парка, она общегородская. Он подчеркнул, что вопрос достаточно серьёзный и пообещал заняться его решением в ближайшее время.

«У нас большое количество туалетов, но они не работают», - констатировал и. п. главы администрации Пскова.

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