Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

284 новых случая заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 2 ноября

3 ноября 2021 года, 12:31

За минувшие сутки, 2 ноября, в Псковской области подтверждено 284 новых случая заражения ковидом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

284 новых случая заражения ковидом зафиксировали в Псковской области 2 ноября

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове (всего 19 тыс. 870) заболели 82 человека, в Великих Луках (всего 9 тыс. 650) – 41.

В Дедовичском (всего 1 тыс. 500) районе заразились 17 человек. По 15 подтвержденных случаев зафиксировано в Невельском (всего 2 тыс. 438) и Опочецком (всего 1 тыс. 702) районах. В Себежском (всего 1 тыс. 177) районе ковид диагностировали у 14-ти человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 599) и Великолукском (всего 1 тыс. 530) у 13-ти. По 12 человек заболели в Гдовском (всего 931) и Пустошкинском (всего 580) районах. В Псковском (всего 4 тыс. 832) районе заболели 11 местных жителей, в Плюсском (всего 1 тыс.22) – девять, в Печорском (всего 1 тыс. 220) – восемь. По шесть человек заболели в Порховском (всего 1 тыс. 749) и Красногородском (всего 607) районах. Четыре новых случая зафиксировано в Усвятском (всего 380) районе, три – в Новоржевском (всего 753). В Пушкиногорском (всего 690), Куньинском (всего 533) и Локнянском (всего 409) – по одному заболевшему.

За время пандемии всего проведено 611 тыс. 134, в частности 2 тыс. 398 за минувшие сутки. За этот период было подтверждено 58 тыс. 887 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 50 тыс. 486 жителей Псковской области, 309 из которых за 2 ноября. Скончались 924 человека, 5 – за прошедший день.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До конца года в Псковской области установят почти 50 базовых станций мобильной связи
120 молодежных научных лабораторий заработают в России до конца года
Tele2 поддержит премию «Народное признание» в шестой раз
Более трети россиян предпочитают заказывать в ресторанах блюда из фермерских продуктов
Псковскую область на конкурсе арт-объектов представит опочецкий динозавр
Дефицит ртутных термометров наблюдается в псковских аптеках
25 ноября в Пскове пройдет юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра
В сквере на четырёх углах в Пскове смонтируют дополнительную иллюминацию
Борис Елкин пообещал заняться решением проблемы общественных туалетов в Пскове

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:06 03.11.2021

Глава Роспотребнадзора Хакасии Татьяна Романова 17 октября 2021 г.на региональном совещании: "У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями,что вполне оправдано,для этого и делается прививка."...Чем больше уколов,тем больше тестов,тем больше заболевших,умерших..

О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью