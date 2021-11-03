Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дождливые ноябрьские праздники ждут жителей Псковской области

3 ноября 2021 года, 12:10

Все четыре выходных в честь Дня народного единства, с 4 по 7 ноября, в Псковской области будут дождливыми. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. «Промежутки между дождями будут, но, в основном, будет облачно», - сказала она.

Дождливые ноябрьские праздники ждут жителей Псковской области

При этом начало выходных прогнозируется достаточно теплым: днём - +10 градусов, ночью - +5. Ближе к концу праздников похолодает. Днём ожидается от +3 до +8 градусов, ночью — от 0 до +5.

«Осадков в виде снега в эти дни мы не ожидаем», - отметила Тала Нещадимова. По её словам, снег, вероятнее всего, пойдёт во второй десятидневке ноября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До конца года в Псковской области установят почти 50 базовых станций мобильной связи
120 молодежных научных лабораторий заработают в России до конца года
Tele2 поддержит премию «Народное признание» в шестой раз
Более трети россиян предпочитают заказывать в ресторанах блюда из фермерских продуктов
Псковскую область на конкурсе арт-объектов представит опочецкий динозавр
Дефицит ртутных термометров наблюдается в псковских аптеках
25 ноября в Пскове пройдет юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра
В сквере на четырёх углах в Пскове смонтируют дополнительную иллюминацию
Борис Елкин пообещал заняться решением проблемы общественных туалетов в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью