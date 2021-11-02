Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Пять псковских учителей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей

2 ноября 2021 года, 19:32

В федеральный этап второго Всероссийского конкурса классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий прошли пять учителей из Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Подведение итого запланировано на 10 декабря.

Пять псковских учителей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Победителями регионального этапа конкурса стали учитель математики школы №17 города Великие Луки Дмитрий Евдокимов и учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева. Кроме того, в их число вошли три преподавателя из Пскова: преподаватели Псковской инженерно-лингвистической гимназии – учитель русского языка и литературы Ирина Антонова и учитель истории и обществознания Алла Смирнова, а также учитель начальных классов школы №9 Наталья Михнева.

Призеров, лауреатов и победителей Всероссийского конкурса классных руководителей наградят дипломами, а их работы будут опубликованы в электронном журнале «Вестник образования».

Конкурс, проводимый Министерством просвещения РФ, направлен обмен профессиональным опытом среди классных руководителей разных регионов России, а также на выявление лучших методических разработок воспитательных мероприятий, на поддержку профессионального развития учителей и раскрытие их творческого потенциала.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дождь и до +10 градусов прогнозируются в Псковской области 3 ноября
В Псковской области определили подрядчика на ремонт почти 40 км дороги на границе с Белоруссией
Николай Никитенко: Пандемия отступит только тогда, когда мы все вакцинируемся
Первый международный фестиваль современного искусства пройдет в Пскове в ноябре
Свыше 3 тысяч обращений обработал за октябрь ЦУР Псковской области
Изменилось время прилета авиарейсов «Москва – Псков»
Партию немаркированных белорусских сигарет на 3,5 млн рублей изъяли псковские таможенники
Новости о коррупции и ритуальных услугах были самыми цитируемыми у «Псковской правды» в октябре
В январе в Пскове планируют открыть памятник Петру I

Комментарии

Авторизация
No comments
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Общество / Здоровье
2 ноября 09:37

«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью