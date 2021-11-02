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Досуг / Погода

Дождь и до +10 градусов прогнозируются в Псковской области 3 ноября

2 ноября 2021 года, 18:39

3 ноября по Псковской области воздух в дневное время погреется до +5…+10 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Дождь и до +10 градусов прогнозируются в Псковской области 3 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В ночное время пройдут небольшие дожди. Днем ожидаются умеренные осадки.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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