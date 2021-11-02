Николай Никитенко: Пандемия отступит только тогда, когда мы все вакцинируемся

«Эпидемия не отступает, просвета нет, и отступит, видимо, только тогда, когда мы все вакцинируемся», - заявил председатель общественного совета при комитете по социальной защите Псковской области Николай Никитенко в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Сам вакцинировался в марте и уже прошёл ревакцинацию. «Вся медицина говорит, что надо вакцинироваться и я доверяю медикам в части прививок», - сказал Николай Никитенко.

Он отметил, что сейчас медицина не делает никаких выводов о том, когда закончится пандемия, в то же время очевидно, что в этом году она не завершится, а вот произойдёт ли это в 2022-ом или 2023-ем годах — не известно. «Времени на раздумья было очень много, пора тем, кто ещё раздумывает, принять решение и вакцинироваться», - считает Николай Никитенко.