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Культура

Первый международный фестиваль современного искусства пройдет в Пскове в ноябре

2 ноября 2021 года, 17:21

В Пскове пройдет первый международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Концерт-открытие фестиваля «Шютц. Телеман. Бах» состоится 19 ноября в 19.00 на сцене большого концертного зала Псковской филармонии.

Первый международный фестиваль современного искусства пройдет в Пскове в ноябре

Фото: БКЗ «Филармонии»

В рамках проекта в одном пространстве соединятся разные национальные школы, эпохи и эстетические направления. Международный фестиваль объединит крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней.

MAGNUM OPUS откроется концертом, который перенесет зрителей в эпоху немецкого Барокко XVII-XVIII веков. Особое внимание в рамках концерта будет уделено многоголосной вокальной музыке. Завершится открытие первым номером из «Страстей по Иоанну» И. С. Баха – хором «Herr Unser Herrscher». Также в программе заявлены «Двуххорные монеты» Генриха Шютца, «Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо № 2 Ми мажор» И.С. Баха и траурная кантата «Du aber Daniel gehe hin» Г.Ф. Телемана.

Среди участников концерта-открытия международного фестиваля числятся ансамбль солистов «Камерата Псков», вокальный ансамбль «ARIELLE» (художественный руководитель Эльмира Дадашева) и художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Кроме того, в рамках открытия «Шютц. Телеман. Бах» солистами заявлены лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), лауреат многочисленных международных конкурсов Дмитрий Волков (бас), а также Дмитрий Коростелев (клавесин).

Посещение концерта для лиц старше 18 лет возможно при наличии QR-кода/документа, подтверждающего завершение вакцинации от коронавируса, или документа со сведениями о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 6 месяцев, предшествующих мероприятию.

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