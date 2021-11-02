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Транспорт

Изменилось время прилета авиарейсов «Москва – Псков»

2 ноября 2021 года, 16:15

В расписание прилета самолетов на авиарейсе «Москва – Псков» внесли изменения. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артема Тарасова.

Изменилось время прилета авиарейсов «Москва – Псков»

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, прилет самолета авиакомпании «Азимут» из Москвы в Псков во все дни, кроме воскресенья, запланирован на 23.55. В воскресный день – в 00.25.

Количество авиарейсов на маршруте «Псков – Москва» осталось прежним. Самолеты продолжат летать ежедневно. Кроме того, неизменным осталось и время вылета авиалайнеров из аэропортов Москвы и Пскова.

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