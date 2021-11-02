Партию немаркированных белорусских сигарет на 3,5 млн рублей изъяли псковские таможенники

В Невельском районе сотрудники таможни остановили грузовик с партией немаркированной табачной продукции на 3,5 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В рамках контроля за ввозом и оборотом товаров сотрудниками таможни на юге области был остановлен грузовой автомобиль из Белоруссии, водитель которого отказался предъявлять документы на обнаруженную в грузовом отсеке транспортного средства табачную продукцию.

В ходе досмотра сотрудниками мобильной группы и оперативного подразделения Псковской таможни были обнаружены 70 тыс. 607 пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки РФ и маркировки средствами идентификации. Их ориентировочная стоимость превысила 3,5 млн рублей.

Партия немаркированной табачной продукции была изъята и передана территориальному органу МВД России для принятия дальнейших мер в рамках имеющихся полномочий.