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Общество / Здоровье

Псковский губернатор: Только получив коллективный иммунитет, мы сможем убрать ограничения

2 ноября 2021 года, 14:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал всех пройти вакцинацию от коронавируса и обратил внимание на то, что СOVID-19 ещё долго никуда не уйдёт. «Только получив коллективный иммунитет, мы сможем убирать ограничения», - заявил он в прямом эфире телеканала «Россия 24» 2 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При этом Михаил Ведерников обратил внимание на то, что любые ограничительные меры негативно сказываются на экономике региона. В этой связи любые новые ограничения в области вводят с осторожностью.

Губернатор рассчитывает, что принятые меры позволят региону вернуться к нормальному режиму работы 8 ноября.

На данный момент в Псковской области уровень вакцинации населения от коронавируса составляет 52%. Первую прививку сделали 209 тыс. 717 человек, обе - 196 тыс. 689. Ревакцинацию прошли 13 тыс. 159 псковичей.

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Бабулечка
14:48 02.11.2021

"Эта вакцина не прошла доклинических исследований,её нельзя было допускать до клинических исследований. За пол года они выяснили бы,что вакцина опасна.." - из интервью для канала Грани Доктор биологических наук Ирина Ермакова сообщила и о том,что из её окружения примерно в триста человек ушли из жизни после вакцинации Шестнадцать человек." Интервью получил Александр Кибкало.

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