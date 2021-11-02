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Транспорт / Инфраструктура

Дорога в Палкинском районе введена в эксплуатацию после ремонта

2 ноября 2021 года, 13:20

Дорогу Воронино — Гриханиха в Палкинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дорога в Палкинском районе введена в эксплуатацию после ремонта

Пресс-служба администрации Псковской области

На объекте привели в нормативное состояние около 1,7 км дороги. Рабочие восстановили дорожную одежду на основном ходу, примыканиях и съездах; выполнили устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей; укрепили обочины песчано-гравийной смесью; отремонтировали и прочистили водопропускные трубы; срезали кустарники и мелколесье; установили дорожные знаки.

Дорога в Палкинском районе введена в эксплуатацию после ремонта

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Средства выделялись из федерального и областного бюджетов. Заказчиком работ выступила администрация Палкинского района. Подрядчик – «УДС Псков».

Дорога в Палкинском районе введена в эксплуатацию после ремонта

Фото пресс-службы администрации Псковской области
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