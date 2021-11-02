100 долларов от «Орла и решки» псковичи решили отправить на благотворительность

100 долларов от тревел-шоу «Орёл и решка», которые были найдены в Псковской области, пойдут на благотворительность, пишет «АиФ-Псков» .

Как сообщил изданию Алексей Дорошенко, который вместе с друзьями и нашёл деньги, всю сумму решено отдать на лечение 5-летнего Кости Савлука, у которого диагностирована эмбриональная рабдомиосаркома мягких тканей. Ребёнку необходимо пройти курс химиотерапии.

Бутылку со 100 долларами ведущая Регина Тодоренко оставила в Тригорском под мостиком. Молодые люди из Пскова в ночь перед выходом псковского выпуска программы в эфир списались с жителем Камчатки, где передачу уже показали. Так они узнали координаты места, где лежит приз. Компания выехала в Пушкинский заповедник и уже около 5 утра забрала деньги.

О том, как проходили съёмки «Орла и решки» в Псковской области и какие впечатления оставили о себе ведущие программы читайте здесь >>>