Нетрезвый водитель вылетел в кювет в Печорском районе

2 ноября в 9:10 госпитолизировали 65-летнего водителя«Рено Дастер», который не справился с управлением и вылетел в кювет на 36-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры. Об этом сообщает «Печорская правда».
2 ноября в 9:10 госпитолизировали 65-летнего водителя«Рено Дастер», который не справился с управлением и вылетел в кювет на 36-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры. Об этом сообщает «Печорская правда».
По словам очевидцев, мужчина ехал с превышением скорости. У него также были признаки алкогольного опьянения.
На месте случившегося работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.