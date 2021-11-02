Более 1,6 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса за 1 ноября

За прошедшие сутки, 1 ноября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 тыс. 615 жителей Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего за время пандемии первую прививку сделали 209 тыс. 717 человек.

Вторым компонентом вакцины от коронавируса за минувший день привились 1 тыс. 279 человек (всего 196 тыс. 689). Ревакцинацию прошли 462 жителя региона (всего 13 тыс. 159).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,8%.

«Ещё раз напоминаю, что на этой неделе каждому стоит задуматься о вакцинации. Все возможности для этого есть – препарата везде достаточно», – подчеркнул глава региона.