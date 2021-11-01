Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области

На территории одной из воинских частей Псковской области начнется производство кислорода для медицинских учреждений. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. На этой территории будет запущена специальная установка, которая позволит производить кислород.

В рамках поручения президента России Владимира Путина Псковская область достигла определенных договоренностей с Министерством обороны РФ. Согласно им ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом.

В настоящее время в Псковской области нет проблем с поставками кислорода для медицинских учреждений. Кислородом от Министерства обороны будет обеспечен региональный резервный запас.