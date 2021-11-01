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Общество / Здоровье

Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области

1 ноября 2021 года, 19:40

На территории одной из воинских частей Псковской области начнется производство кислорода для медицинских учреждений. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. На этой территории будет запущена специальная установка, которая позволит производить кислород.

Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области

Фото: Андрей Степанов

В рамках поручения президента России Владимира Путина Псковская область достигла определенных договоренностей с Министерством обороны РФ. Согласно им ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом.

В настоящее время в Псковской области нет проблем с поставками кислорода для медицинских учреждений. Кислородом от Министерства обороны будет обеспечен региональный резервный запас.

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