Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом

Более 69 млн рублей направят из резервного фонда Правительства РФ в Псковскую область для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение о дополнительном финансировании обеспечения лекарственными наборами больных коронавирусом было озвучено 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при Правительстве РФ.

Бесплатными лекарствами в Псковской области обеспечиваются те больные коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, проходя лечение на дому под наблюдением врача. Им назначают комбинированные схемы лечения.