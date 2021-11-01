Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом

1 ноября 2021 года, 19:15

Более 69 млн рублей направят из резервного фонда Правительства РФ в Псковскую область для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом

Решение о дополнительном финансировании обеспечения лекарственными наборами больных коронавирусом было озвучено 1 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при Правительстве РФ.

Бесплатными лекарствами в Псковской области обеспечиваются те больные коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, проходя лечение на дому под наблюдением врача. Им назначают комбинированные схемы лечения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области
Шесть светофоров установят в Пскове до конца года
До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 2 ноября
В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом
Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя
Уровень вакцинации населения от коронавируса в Псковской области достиг 52%
Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове
В Псковское областное Собрание поступил законопроект о бюджете региона на 2022 год
Дикое животное стало причиной инцидента на аэродроме в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой