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Общество

Шесть светофоров установят в Пскове до конца года

1 ноября 2021 года, 19:01

До конца декабря в Пскове на нерегулируемых пешеходных переходах установят шесть новых светофоров. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Шесть светофоров установят в Пскове до конца года

Новые светофоры появятся на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, у здания Главпочтамта на улице Советской, 9, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской, на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова, на улице Коммунальной, 32, а также на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара.

Согласно решению городской администрации, светофоры, которые установят для повышения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах, будут оснащены кнопкой вызова, что позволит максимально сократить задержку движения автомобилей.

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