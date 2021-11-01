Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 2 ноября

1 ноября 2021 года, 18:38

2 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4...+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1...+4 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 2 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 ноября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области
Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом
Шесть светофоров установят в Пскове до конца года
В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом
Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя
Уровень вакцинации населения от коронавируса в Псковской области достиг 52%
Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове
В Псковское областное Собрание поступил законопроект о бюджете региона на 2022 год
Дикое животное стало причиной инцидента на аэродроме в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг