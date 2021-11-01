Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом

1 ноября 2021 года, 17:45

Контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом усилят в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Вопрос об усилении контроля был рассмотрен 1 ноября в рамках совещания губернатора региона Михаила Ведерникова, посвященного эпидемиологической обстановке в регионе.

В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Глава Псковской области призвал усилить контроль за гражданами, находящимися на карантине или амбулаторном лечении, которых в общей сложности примерно 8,5 тысяч человек, по ранее наработанной практике. На уровне муниципалитетов вместе с представителями Роспотребнадзора будет усилена работа специализированных групп, которые будут вести контроль за соблюдением изоляции. Губернатор подчеркнул, что вопросы организации данной работы должны быть отработаны на совещании с профильными специалистами федеральных ведомств и главами муниципальных образований.

В ходе совещания также была отмечена улучшающаяся ситуация с ПЦР-тестированием населения Псковской области. По словам председателя профильного комитета Марины Гаращенко, объем тестирования в регионе значительно увеличился. Так, на прошлой неделе было сделано свыше 16 тыс. тестов. Это на 2 тыс. тестов больше, чем неделей ранее.

В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Ранее же было принято решение о передаче части исследований для обработки коммерческой лаборатории в рамках программы обязательного медицинского страхования. Как отметила Марина Гаращенко, ежесуточно данной лабораторией делается примерно 500 тестов от пациентов, находящихся на амбулаторном лечении в Пскове. Время исследования, по её словам, соблюдается и составляет 24 часа.

Александр Нестерук, руководитель территориального управления Роспотребнадзора, обратил внимание на то, что эпидемическая обстановка в Псковское области улучшается. По его словам, ситуация в регионе стабилизируется, что во многом видно по цифрам статистки. Особо Александр Нестерук отметил, что при значительном увеличении объемов тестирования в регионе фиксируется уменьшение первично выявленных случаев заболеваемости.

В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что на эпидемическую обстановку в регионе также положительно играет и введенное ужесточение противовирусных требований в общественном транспорте. Кроме того, губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений, установленных для гостиниц, на протяжении всех нерабочих дней, так как в этот период может увеличиться количество приезжих из других регионов.

В настоящее время в Псковской области для борьбы с коронавирусной инфекцией развернуто 1 тыс. 85 коек. Мощности Псковской городской больницы задействованы для долечивания тяжелых пациентов. Загрузка коечного фонда в регионе превышает 84%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Производство кислорода для медучреждений начнется на территории одной из воинских частей Псковской области
Более 69 млн рублей направят в Псковскую область на лекарства для больных коронавирусом
Шесть светофоров установят в Пскове до конца года
До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 2 ноября
Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя
Уровень вакцинации населения от коронавируса в Псковской области достиг 52%
Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове
В Псковское областное Собрание поступил законопроект о бюджете региона на 2022 год
Дикое животное стало причиной инцидента на аэродроме в Пскове

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
20:37 01.11.2021

Круговорот происходит. Заболевают, выздоравливают,прививаются, перезаражаются. Все,кто вакцинировался, получается, должны находиться на карантине, не факт, что спустя месяц,два не заболевают ,часто и сразу заболевают.Работы будет достаточно медикам.Многие чиновники, и учёные, врачи открыто говорят, что лечить приходится не от вируса, а от прививки,вопреки здравому смыслу.

Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой