В Псковской области усилят контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом

Контроль за соблюдением режима изоляции больных коронавирусом усилят в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Вопрос об усилении контроля был рассмотрен 1 ноября в рамках совещания губернатора региона Михаила Ведерникова, посвященного эпидемиологической обстановке в регионе.





Глава Псковской области призвал усилить контроль за гражданами, находящимися на карантине или амбулаторном лечении, которых в общей сложности примерно 8,5 тысяч человек, по ранее наработанной практике. На уровне муниципалитетов вместе с представителями Роспотребнадзора будет усилена работа специализированных групп, которые будут вести контроль за соблюдением изоляции. Губернатор подчеркнул, что вопросы организации данной работы должны быть отработаны на совещании с профильными специалистами федеральных ведомств и главами муниципальных образований. В ходе совещания также была отмечена улучшающаяся ситуация с ПЦР-тестированием населения Псковской области. По словам председателя профильного комитета Марины Гаращенко, объем тестирования в регионе значительно увеличился. Так, на прошлой неделе было сделано свыше 16 тыс. тестов. Это на 2 тыс. тестов больше, чем неделей ранее.





Ранее же было принято решение о передаче части исследований для обработки коммерческой лаборатории в рамках программы обязательного медицинского страхования. Как отметила Марина Гаращенко, ежесуточно данной лабораторией делается примерно 500 тестов от пациентов, находящихся на амбулаторном лечении в Пскове. Время исследования, по её словам, соблюдается и составляет 24 часа. Александр Нестерук, руководитель территориального управления Роспотребнадзора, обратил внимание на то, что эпидемическая обстановка в Псковское области улучшается. По его словам, ситуация в регионе стабилизируется, что во многом видно по цифрам статистки. Особо Александр Нестерук отметил, что при значительном увеличении объемов тестирования в регионе фиксируется уменьшение первично выявленных случаев заболеваемости.