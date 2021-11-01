В Псковское областное Собрание на рассмотрение поступил законопроект о бюджете региона на 2022 год

Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов» поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов, как и год назад, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе законодательного органа.
«Бюджет поступил вовремя в соответствии с законом о бюджетном процессе, на начало ноября мы уже имеем основные параметры», – отметил председатель областного Собрания Александр Котов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Поступивший документ на данный момент имеет предварительные параметры, так как не учитывает ни дотацию на сбалансированность бюджета, ни дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. Все эти цифры станут известны после принятия во втором чтении федерального бюджета. По словам Александра Котова, при задержке рассмотрения в Государственной Думе, Псковское областное Собрание примет за основу уже имеющиеся параметры и внесет все необходимые коррективы на этапе второго чтения.
Доходы областного бюджета в 2022 году, согласно законопроекту, прогнозируются в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 049 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей.
«Надо отметить, что с каждым годом доходы областного бюджета растут, причём речь идёт не только об объёме федеральной поддержки, но и о собственных доходах областного бюджета», – подчеркнул председатель законодательного органа Александр Котов.
В прошлом году на этапе внесения в парламент доходы областного бюджета составляли 36 млрд 470,8 млн рублей, расходы – 39 млрд 79,3 млн рублей. Однако ко второму чтению эти цифры увеличились на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей. Рост произошел за счет поступления межбюджетных трансфертов из федеральной казны.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
На данный момент, с учетом июльских изменений, доходы бюджета Псковской области составляют 45 млрд 279 млн 277 тысяч, а расходы – 47 млрд 937 млн 865 тысяч рублей. В областном Собрании отметили, что это не последние коррективы финансового документа.
Александр Котов направил проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов» в четыре комитета областного парламента. Основная часть работы с финансовым документом, в том числе и подготовка законопроекта к рассмотрению, будет проходить в профильном комитете по бюджету финансам и налоговой политике.
«При первом ознакомлении с проектом хочу отметить, что доходная часть бюджета выросла и, что важно, выросла за счёт налоговых и неналоговых доходов – на 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что, несмотря на пандемию и ограничения, бизнес старается, бизнес работает, а поддержка государства даёт свой эффект», – отметил заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, после ознакомления и анализа цифр поступившего документа, обратил внимание на то, что в законопроекте бюджета 2022 года выросли цифры налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц.
«Это свидетельствует о росте заработной платы и стабильной работе предприятий-налогоплательщиков. Это то, что уже есть в проекте бюджета, рост, который можно констатировать даже без учёта федеральной поддержки. Дотации федерального бюджета, которые по отдельным позициям уже отражены в бюджете, больше параметров бюджета 2021 года», – подчеркнул Александр Братчиков и добавил, что в этом году в регионе произошел рост субсидий по реализации национальных проектов, в 2022 году же это развитие продолжится.
По словам председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, ежегодное увеличение федерального финансирования свидетельствует о выстроенной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и региональных органов исполнительной власти с Правительством РФ и профильными министерствами.
«Каждая цифра из федерального бюджета требует обоснования, его готовит регион. Губернатору и администрации удаётся объективно доказать необходимость финансовой поддержки, причём не только в реализации национальных проектов, но по многим другим государственным программам, в которых мы принимаем участие», – заключил Александр Котов.