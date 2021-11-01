В Псковское областное Собрание на рассмотрение поступил законопроект о бюджете региона на 2022 год

Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов» поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов, как и год назад, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе законодательного органа. «Бюджет поступил вовремя в соответствии с законом о бюджетном процессе, на начало ноября мы уже имеем основные параметры», – отметил председатель областного Собрания Александр Котов.



Поступивший документ на данный момент имеет предварительные параметры, так как не учитывает ни дотацию на сбалансированность бюджета, ни дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. Все эти цифры станут известны после принятия во втором чтении федерального бюджета. По словам Александра Котова, при задержке рассмотрения в Государственной Думе, Псковское областное Собрание примет за основу уже имеющиеся параметры и внесет все необходимые коррективы на этапе второго чтения. Доходы областного бюджета в 2022 году, согласно законопроекту, прогнозируются в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 049 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей. «Надо отметить, что с каждым годом доходы областного бюджета растут, причём речь идёт не только об объёме федеральной поддержки, но и о собственных доходах областного бюджета», – подчеркнул председатель законодательного органа Александр Котов. В прошлом году на этапе внесения в парламент доходы областного бюджета составляли 36 млрд 470,8 млн рублей, расходы – 39 млрд 79,3 млн рублей. Однако ко второму чтению эти цифры увеличились на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей. Рост произошел за счет поступления межбюджетных трансфертов из федеральной казны.





На данный момент, с учетом июльских изменений, доходы бюджета Псковской области составляют 45 млрд 279 млн 277 тысяч, а расходы – 47 млрд 937 млн 865 тысяч рублей. В областном Собрании отметили, что это не последние коррективы финансового документа. Александр Котов направил проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов» в четыре комитета областного парламента. Основная часть работы с финансовым документом, в том числе и подготовка законопроекта к рассмотрению, будет проходить в профильном комитете по бюджету финансам и налоговой политике. «При первом ознакомлении с проектом хочу отметить, что доходная часть бюджета выросла и, что важно, выросла за счёт налоговых и неналоговых доходов – на 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что, несмотря на пандемию и ограничения, бизнес старается, бизнес работает, а поддержка государства даёт свой эффект», – отметил заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков.