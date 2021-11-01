Прозрачный купол хотят установить для консервации церкви Вознесения под колоколы в Пскове

Разработали предложения по консервации и музеефикации церкви Вознесения под колоколы – установить прозрачный купол с подсветкой объекта в ночное время. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» сообщает на своей странице в «ВКонтакте». На втором этапе планируется принятие решения о целесообразности дальнейшей работы по воссозданию церкви Вознесения Господня.

Также в ходе исследовательских работ при расчистке завалов церкви Вознесения под колоколы рабочие вывезли несколько КАМАЗов строительного мусора.

Церковь Вознесения под колоколы Снетогорского монастыря, построенная в XIII веке, имела колокольню с восьмигранным основанием и стены пятиметровой толщины. Внутри стены была широкая винтовая лестница, которая вела на второй ярус, где была устроена церковь с Престолом Вознесению Господа нашего Иисуса Христа, на третьем ярусе – колокольня.

В 30-е годы двадцатого века решили разрушить колокольню. Разобрав кровлю, на верхний ярус установили огромный металлический бак. Во время Великой Отечественной войны фашисты во время отступления взорвали колокольню.