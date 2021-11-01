Личность напавшего на ребенка грабителя устанавливается в Пскове

Следователями в рамках расследования уголовного дела устанавливается личность грабителя, напавшего на несовершеннолетнюю девочку с требованием отдать деньги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как сообщается в материалах уголовного дела, вечером 17 октября у дома №7 на улице Алтаева в Пскове неизвестный мужчина напал на проходящую мимо несовершеннолетнюю девочку и требовал у нее деньги, применив насильственные действия.

Возраст мужчины, личность которого устанавливается, 35-40 лет, телосложение среднее, рост примерно 175 см, имеется рыжая щетина. Неизвестный был одет в темную куртку с капюшоном и темные брюки. На правой руке носит перстень из металла серого цвета, верхняя площадка которого из черного камня квадратной формы.

Если вам что-то известно о личности данного лица или обстоятельствах совершенного преступления, позвоните по телефонам в Пскове: 290-624; 290-628.