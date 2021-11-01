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Общество

Новая воркаут-площадка открылась в Пскове

1 ноября 2021 года, 12:33

Во дворе дома №4 на улице Карбышева в Пскове открылась новая воркаут–площадка для занятий спортом. Об этом сообщили в группе регионального движения Street Workout в «ВКонтакте».

Новая воркаут-площадка открылась в Пскове

Фото из группы «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в «ВКонтакте»

Площадку наполняют комлекс из 15 подходящих для воркаута и паркура разновысоких турников; комплекс из рукохода, шведской стенки, скамьи и турников; комплекс для дисциплины фристайл, двойные брусья; параллельные жерди для отработки статических элементов и упражнений ОФП; комплекс из шведской стенки с наклонной скамьёй и перекладиной с кольцами.

Объект открывали спортсмены из регионального движения Street workout. Они своим примером продемонстрировали возможности площадки.

Новая воркаут-площадка открылась в Пскове

Фото из группы «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в «ВКонтакте»

Всего в Псковской области появилось четыре подобных комплекса.

Псковское сертифицированное производство сделало площадку в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в Псковской области при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

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