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Общество

«Псковская правда» снова вошла в число самых цитируемых СМИ региона

1 ноября 2021 года, 11:23

По итогам недели с 24 по 31 октября «Псковская правда» снова вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», сообщения газеты другие СМИ использовали в своих публикациях 30 раз.

На «Псковскую правду» ссылались в публикациях о пандемии, о погоде, о закрытии улиц и количестве заболевших за сутки, цитировалось также обращение губернатора по ситуации с COVID -19.

Лидером по цитируемости за неделю стало Псковское агентство информации. Индекс цитируемости составил 5,39, а всего на ПАИ ссылались 1 тыс. 237 раз.

Второе место недельного рейтинга получила ПЛН с ИЦ 3,96 и 450 упоминаниями.

163 раза в своих сообщениях СМИ ссылались на портал luki.ru (ИЦ 0,78), 100 раз на ГТРК «Псков» (ИЦ 0,60) и 69 раз на «АиФ-Псков» (ИЦ 0,31).

Цитировали псковские СМИ «Известия», Рен ТВ, Lenta.Ru, АвиаПорт, ИА «СеверИнформ», Ecology.russia24.  

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