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Общество / Здоровье

Динамика прививочной компании в Псковской области выросла на 43%

1 ноября 2021 года, 10:42

Динамика прививочной компании в Псковской области выросла на 43% – более 9 тыс. жителей региона привились первым компонентом вакцины за прошедшую неделю. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Динамика прививочной компании в Псковской области выросла на 43%

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 31 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 356 человек (всего 208 тыс. 102), вторым – 218 (всего 195 тыс. 410). Ревакцинацию прошли 107 жителей области (всего 12 тыс. 697).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 81,1%.

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Комментарии

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Бабулечка
13:38 01.11.2021

Расход вакцины за два дня увеличился на два процента, было 79%, а динамика по прививкам увеличилась на 43 %, так же сообщают о приросте ковидзаболевших,два дня назад глава сообщал о снижении количества заболевших..Всё логично. Д.Медведев не зря оговорился о эффективности вакцинации-:Иначе распространить болезнь будет просто невозможно".

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