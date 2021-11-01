До +12 градусов ожидается в Псковской области 1 ноября

1 ноября в Псковской области температура в дневное время будет от +7 до +12 градусов. Ночью похолодает до -1…+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов.

В Великих Луках в дневное время температура будет от +10…+12 градусов. Ночью – от +0…до +2 градусов.