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Досуг / Погода

До +12 градусов ожидается в Псковской области 1 ноября

1 ноября 2021 года, 09:12

1 ноября в Псковской области температура в дневное время будет от +7 до +12 градусов. Ночью похолодает до -1…+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +12 градусов ожидается в Псковской области 1 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов.

В Великих Луках в дневное время температура будет от +10…+12 градусов. Ночью – от +0…до +2 градусов.

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