ПАИ запускает новый видеопроект «Псковский телеграм Online»

Еженедельно по понедельникам в 09.00 утра в прямом эфире ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев будут обсуждать различные темы, связанные с началом новой недели: чего стоит ждать от неё псковичам, а чего не стоит.

Трансляции будут вестись в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», в Telegram-канале «Псковские новости», а также на Youtube-канале Псковского агентства информации

Гости в программе приветствуются, QR-код обязателен.