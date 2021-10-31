Льняное производство может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

На территории особой экономической зоны «Моглино» могут создать льняное производство. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Инвестпроект группы компаний «Мессиер» был рассмотрен на заседании наблюдательного совета «Моглино».

По словам главы региона, данный проект позволит изготавливать на территории Псковской области льноволокно, льняное масло, а также упаковочную и тарную одноразовую посуду.

«Примечательно, что источником сырья будет лён, выращенный в Псковской области. Для этого предполагается использовать земли в Псковском, Палкинском и Печорском районах», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что новое производство позволит создать в регионе дополнительные 250 рабочих мест. «Объём инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Срок полной реализации проекта – 5 лет», – уточнил глава региона.

В ходе заседания наблюдательного совета «Моглино» было заключено соглашение о намерениях. Теперь инвестору предстоит представить инвестпроект на экспертном заседании особой экономической зоны.