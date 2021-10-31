Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Льняное производство может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

31 октября 2021 года, 19:04

На территории особой экономической зоны «Моглино» могут создать льняное производство. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Инвестпроект группы компаний «Мессиер» был рассмотрен на заседании наблюдательного совета «Моглино».

Льняное производство может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

Скрин из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

По словам главы региона, данный проект позволит изготавливать на территории Псковской области льноволокно, льняное масло, а также упаковочную и тарную одноразовую посуду.

«Примечательно, что источником сырья будет лён, выращенный в Псковской области. Для этого предполагается использовать земли в Псковском, Палкинском и Печорском районах», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что новое производство позволит создать в регионе дополнительные 250 рабочих мест. «Объём инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Срок полной реализации проекта – 5 лет», – уточнил глава региона.

В ходе заседания наблюдательного совета «Моглино» было заключено соглашение о намерениях. Теперь инвестору предстоит представить инвестпроект на экспертном заседании особой экономической зоны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПАИ запускает новый видеопроект «Псковский телеграм Online»
В трех псковских ТЦ можно привиться вакциной «Спутник-лайт»
Пропавшего в Псковском озере мужчину ищут волонтеры
В Пскове легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом
Еще 288 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Полярное сияние запечатлели в Печорском районе
До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 31 октября
Три человека скончались в результате пожара в Пушкиногорском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Закодированные

Экономика / Туризм
21 октября 12:35

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?