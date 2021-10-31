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Происшествия

Пропавшего в Псковском озере мужчину ищут волонтеры

31 октября 2021 года, 16:40

В Псковской области ведутся поиски 51-летнего Геннадия Фомиса, пропавшего в Псковском озере в районе деревни Усадищи Печорского района, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшего в Псковском озере мужчину ищут волонтеры

Фото: «ЛизаАлерт» Псковской области

6 ноября в 10.00 волонтеры обследуют Псковское озеро в районе поиска пропавшего без вести мужчины. Для этого требуются: оператор эхолота, дайверы с полным комплектом снаряжения для погружения, а также судоводители со своими лодками и подводные охотники.

Согласно некоторым данным, на Псковское озеро мужчина отправился 19 октября. Вскоре его лодка была найдена перевернутой.

Координатор поисков — Ольга (8-905-106-53-21), старший поисковой группы — Александр (8-915-223-66-65).

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