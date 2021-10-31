В Пскове легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом

В Пскове на перекрестке улицы Труда и проспекта Энтузиастов 31 октября легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту №11. На момент столкновения в автобусе находились около 25 пассажиров, никто не пострадал. Самостоятельно в медицинское учреждение после ДТП обратилась пассажирка легкового автомобиля.