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Общество / Здоровье

Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

31 октября 2021 года, 13:49

В Псковскую область поступили 4 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 30 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 676 человек (всего 207 тыс. 746), вторым – 595 (всего 195 тыс. 192). Ревакцинацию за минувший день прошли 157 жителей региона (всего 12 тыс. 590).

Расход вакцины от коронавируса в Псковской области на данный момент составляет 80,9%.

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