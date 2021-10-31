Полярное сияние запечатлели в Печорском районе

Уникальное природное явление сфотографировали в деревне Заболотье у строящегося храма в Печорском районе в промежутке с 01.00 до 02.30 ночи. По словам Петра Митрофанова, в вечернее время, вопреки имевшимся прогнозам, северное сияние не наблюдалось в небе над Псковской областью. Зеленоватое свечение, как отметил пскович, стало возможным увидеть только ближе к часу ночи.

«На фотоснимках также заметно красноватое свечение и небольшие столбы. <…> К сожалению, сияния не было столь эффектным и заметным, как прогнозировалось, в городе его практически заметить было бы невозможно», – поделился в группе Петр Митрофанов.

Помимо полярного сияния астроном из Пскова запечатлел на фотоснимках и созвездие «Большая Медведица», семь звезд которой составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой.