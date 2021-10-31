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Досуг / Погода

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 31 октября

31 октября 2021 года, 10:20

31 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +9…+14 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 31 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 31 октября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки в этот день не прогнозируются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Воздух днем прогреется до +11…+13 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

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