До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 31 октября

31 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +9…+14 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 31 октября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки в этот день не прогнозируются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Воздух днем прогреется до +11…+13 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.