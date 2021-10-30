До 15 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 октября

30 октября в Псковской области температура в дневное время будет от +10 до +15 градусов. Ночью похолодает до +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 30 октября, по Псковской области ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове воздух днем прогреется до +12…+14 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках в дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +13…+15 градусов. Ночью похолодает до +4…+6 градусов.