О способе смены управляющей организации рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов поделился, как сменить управляющую организацию. Об этом он рассказал на образовательной площадке ЦУР Псковской области.

По словам Кириллова, процесс смены управляющей организации является простым и сложным одновременно. «Для этого всего лишь необходимо провести общее собрание с выбором иной формы управления либо управляющей организации», - объяснил спикер.

Член Общественной палаты Псковской области также рассказал, что входит в квитанцию за текущий ремонт. Как сообщил Алексей Кириллов, в перечень входят все те услуги, которые собственники приняли на общем собрании при заключении договора управления.

«Как правило, это уборка придомовой территории, уборка подъездов, содержание инженерных систем. Это текущий ремонт, также там могут быть дополнительные услуги, такие, как видеонаблюдение, может быть консьерж или шлагбаум», - сообщил эксперт.

С полным выпуском образовательной площадки можно ознакомиться в официальной группе ЦУР Псковской области в «ВКонтакте».