Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Глава псковского турагентства: Вакцинироваться нужно, чтобы спокойно жить, работать, учиться

29 октября 2021 года, 18:32

«Вакцинироваться от коронавируса необходимо, чтобы спокойно жить, работать, учится, чтобы мы могли спокойно путешествовать, чтобы больше не было никаких локдаунов», - заявила в беседе с корреспондентом «Псковской правды» директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль.

Она подчеркнула, что сама прошла вакцинацию, все её друзья также сделали прививку, многие уже ревакцинируются.

«Новости слушаем - все больницы забиты! Обязательно всем надо привиться. Это спасение жизни своей, своих близких, друзей, коллег по работе», - сказала Изабелла Коваль.

Она отметила, что общаясь с туристами, также советует им привиться. «С одной стороны, сделать ПЦР-тесты на семью - это очень дорого, а с другой - не известно, чем может закончится поездка для невакцинированного человека», - пояснила руководитель «Славянского тура».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О способе смены управляющей организации рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области
Россельхозбанк создает Фонд «Экология» для поддержки устойчивого развития АПК
Ситуацию с ковидом в регионе обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Теплый ясный день прогнозируется в Псковской области 30 октября
Студентки Псковского колледжа искусств получили звания лауреатов международного конкурса музыкантов-исполнителей
Вышло журналистское расследование о захвате земли на улице Шуйского в Пскове
Тротуар для студентов и преподавателей ПсковГУ проложили на Крестовском шоссе
Время работы пунктов вакцинации в Псковской области увеличили
Елкин: Надо развивать в Пскове велоиндустрию

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Глава псковского турагентства: Вакцинироваться нужно, чтобы спокойно жить, работать, учиться
Завкафедрой медуниверситета: После лихорадки у ковидбольных появляется дыхательная недостаточность
Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область, а жителей попросил остаться дома
Псковские автобусы не будут продолжать движение при выявлении пассажира без маски

Посмотреть весь сюжет

Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой