Студентки Псковского колледжа искусств получили звания лауреатов международного конкурса музыкантов-исполнителей

Студенток Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова специализации «Фортепиано» Ева Кальцанова, Ольга Янкевич и Алина Лексунова признали лауреатами 9-го Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие прошло в рамках 15-го Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» и включало в себя два тура. Финал мероприятия провели на базе Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова.

По итогам конкурса Ольга Янкевич и Ева Кальцанова были удостоены звания лауреатов второй степени, а Алина Лексунова – лауреата третьей степени. Преподавателей студенток Виктора Иванова и Зои Королевой отметили благодарностями за подготовку музыкантов.