Псковский губернатор напомнил о штрафах за неисполнение Указа о нерабочих днях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона информировать Трудовую инспекцию о случаях нарушения Указа президента РФ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября и напомнил, что за это, в соответствии со статьёй 5.27 КоАП РФ, предусмотрены штрафы. Об этом глава региона заявил своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Он отметил, что уже получил подобные сообщения и передал их руководителю Государственной инспекции труда в Псковской области. «Попросил уделить особое внимание этому вопросу», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что объявление нерабочих дней - это болезненная, вынужденная, но крайне необходимая мера, призванная сбить динамику распространения инфекции. «В течение десяти ближайших дней мы вместе должны сделать всё, чтобы разорвать цепочки заболеваемости. Это наша общая приоритетная задача», - заявил губернатор.

По его словам, нерабочие дни должны быть введены во всех сферах, исключений немного - предприятия непрерывного цикла, медорганизации, сети, обеспечивающие продуктами и товарами первой необходимости. В остальных случаях работодатели должны издать приказ, регламентирующий минимальное число сотрудников, которые обеспечат функционирование компании в период нерабочих дней.

«Варианты компромисса есть, поэтому определите минимум работников в офисе, и, если есть возможность, постарайтесь кого-то отправить на удалёнку», - обратился Михаил Ведерников к работодателям.