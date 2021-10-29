Вышло журналистское расследование о захвате земли на улице Шуйского в Пскове

Скандал разгорелся летом этого года и вышел в публичную плоскость. «Часть псковской интеллигенции грудью встала на защиту, как это декларировалось публике, исторического ландшафта Пскова — и против планов Псковской епархии по возведению на улице Воеводы Шуйского дома причта. Спустя несколько месяцев оказалось, что у шумной истории есть конкретный бизнес-интересант, у которого проблемы с законом, а «защита» - рассыпается под валом аргументированных экспертиз», - отметил автор статьи Александр Машкарин.

На сайте Псковского агентства информации опубликовано журналистское расследование по истории с самовольным захватом земли на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

Суть спорта в том, что ООО «Северная Орхидея» незаконно присоединила к территории своего гостевого дома часть земли, принадлежащей муниципалитету. При этом нежелание вернуть участок компания объяснила попыткой сохранить исторический ландшафт в охранной зоне.

В то же время Псковская епархия выступила с проектом созданием дома причта. Этот проект появился ещё в 2019 году и проходил согласования. Епархия проводила переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Если проект дома причта имеет социальную направленность, то ООО «Северная орхидея» предложила просто заасфальтировать часть охранной территории.

На данный момент забор предприниматель не перенесла. При этом участок в 377 квадратных метров, часть которого пока находиться за оградой, с 1 сентября передан безвозмездное пользование приходу храма Покрова с Пролома.

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